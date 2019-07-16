رياضة | برشلونة يواصل التحضير للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يواصل التحضير للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق برشلونة الإسباني ، صباح اليوم ، تدريباته الجماعية استعدادًا للسفر إلى اليابان ، لإقامة المعسكر التحضيري للفريق ، استعدادًا للموسم المقبل.

وواصل برشلونة لليوم الثاني على التوالي التدريبات ، الساعة 9.30 صباحا.

وسيعود برشلونة إلى العمل يوم الأربعاء ، مرة أخرى بجلسة مزدوجة ، أول تدريب في الساعة 9.30 صباحًا وفي فترة ما بعد الظهر ، في الساعة 6:30 مساءً ، سيُجري التدريب الثاني.