رياضة | مدرب نيجيريا يهدد تونس: هدفنا المركز الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا يهدد تونس: هدفنا المركز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن مواجهة النسور أمام تونس المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء : " نلعب غدا من أجل حصد المركز الثالث فتحقيقه أفضل من خسارة النهائي وأثق في قدرة فريقي غدا".

وأضاف : " أعلم الكثير عن الكرة التونسية منذ أن كنت مدربا للنجم الساحلي التونسي وعمل برفقتي نبيل الطرابلسي وأخبرني الكثير عن الكرة التونسية لذلك فأنا جاهز لمباراة الغد".

وتابع : " سعيد لمواجهة الان جيريس غدا خاصة وأننا تزاملنا في الملاعب لمدة 10 سنوات لكنني سأسعى جاهدا لتحقيق المركز الثالث غدا".

وأردف : " أنا وجيريس نمتلك العديد من الخبرات في أفريقيا وسنعمل على استغلال تلك الخبرات من أجل حسم مباراة الغد لكن بكل تأكيد نتمنى أن يكون الانتصار من نصيبنا غدا".

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واستطرد : " شعرنا بالإحباط عقب خسارتنا من الجزائر بركلة ثابتة في الدقيقة الأخيرة من المباراة وكنا نستحق الفوز لأننا كنا الأفضل وكل الإحصائيات كانت في صالحنا لكن هذه هي كرة القدم والان علينا الانتصار للعودة إلي البلاد ونحن منتصرون".

وأوضح : " جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الغد وسنلعب للانتصار في المباراة لتحسين التصنيف في فيفا خاصة وأن تونس تسبقنا في التصنيف".

وواصل : " نمتلك فريقا شابا وعلينا أن نستفيد به في المستقبل وأن تنهى البطولة في أول 4 مراكز فهذا رائع للغاية خاصة وأن عدد المنتخيات المشاركة 24 منتخب".

وأكمل : " سعيد بمشاركة 21 لاعبا من قائمة نيجيريا في البطولة وهذا نجاح بالنسبة لنا ويثبت أن جميع العناصر الموجودة في القائمة تستحق تمثيل المنتخب النيجيري ومستقبل هؤلاء اللاعبين مشرق".

وعن مستقبله مع نيجيريا عقب البطولة أكد: " كل تركيزي حاليا منصب على مباراة الغد وسأجيب على هذا السؤال عقب نهاية البطولة".