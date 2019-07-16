رياضة | إيوبي : مباراة تونس صعبة وعلينا العودة لبلادنا مرفوعين الرأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيوبي : مباراة تونس صعبة وعلينا العودة لبلادنا مرفوعين الرأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اليكس إيوبي نجم المنتخب النيجيري على أن خوض منتخب بلاده مباراة حسم المركز الثالث والرابع امر جيد في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال نجم الارسنال الانجليزى خلال المؤتمر الصحفي الذى يقام الان بستاد السلام: تعلمنا من أخطاء مباراة الجزائر وسنسعى لعدم تكراراها في مباراة الغد.

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واشار إيوبي المنتخب النيجيرى شابا ويملك لاعبين صغار في السن وعلى اعلى مستوى وامامهم المستقبل لاسعاد الشعب النيجيري

وأكد علينا الآن أن نعود لبلادنا مرفوعين الرأس ونحن على منصات التتويج من خلال الفوز بالمركز الثالث وسيكون امر جيد بالنسبة لنا خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين يشاركون في هذه البطولة لاول مرة.

واستكمل قائلا " المنتخب التونسي من الفرق المتميزة ويمتلك لاعبوه قوه واصرار وروحا كبيرة لكننا تعاهدنا كمجموعة لاعبين ان نحقق الفوز في هذه المباراة وتحقيق الميدالية البروزنية