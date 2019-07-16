رياضة | رسمياً.. موعد بداية الدوري وكأس إيطاليا الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. موعد بداية الدوري وكأس إيطاليا الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بالإعلان عن مواعيد بداية بطولة الدوري الإيطالي والكأس في الموسم الجديد "2019/2020".

وكشفت شبكة "سبورت ميدياست"، أن الاتحاد الإيطالي أعلن عن موعد انطلاق الكالتشيو يوم الأحد 25 أغسطس 2019 القادم، وستنتهي مباريات الدوري الايطالي في 24 مايو 2020.

وتابعت أن المسابقة ستشهد إقامة 3 جولات في منتصف الأسبوع خلال "25 سبتمبر، 30 أكتوبر و22 أبريل"

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وأوضحت أن الكالتشيو سيتوقف على مدار الموسم لـ 5 مرات، من بينها أربع مرات لمشاركات المنتخب الإيطالي في "8 سبتمبر، 13 أكتوبر، 17 نوفمبر و29 مارس"، بينما ستتوقف المسابقة في فترة أعياد الميلاد من 29 ديسمبر إلى 5 يناير 2020".

اما عن بطولة كأس إيطاليا، فستبدأ منافسات البطولة في 4 أغسطس، على أن تنتهي في 13 مايو 2020.

وستلعب مباريات دور الـ16 في 15 و22 يناير 2020، اما عن جور ربع النهائي في 29 يناير، على أن يقام الدور نصف النهائي في 12 فبرايرو 4 مارس 2020.