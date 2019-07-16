رياضة | الإصابات تضرب تونس قبل موقعة نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابات تضرب تونس قبل موقعة نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيغيب صانع اللعب يوسف المساكني وحارس المرمى معز حسن عن تشكيلة تونس، عندما تواجه نيجيريا غداً الأربعاء في مباراة تحديد المركز الثالث بنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حالياً.

وقال طبيب منتخب تونس، سهيل الشملي: "يعاني يوسف المساكني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، تستوجب على الأقل الركون للراحة لمدة أسبوعين، بينما أصيب حارس المرمى معز حسن بكدمة في الفك، ويعاني من ألم ويحتاج للراحة لمدة عشرة أيام".

وتحوم الشكوك حول قدرة لاعب الوسط غيلان الشعلالي على خوض المباراة بسبب شعوره بألم في الفخذ.

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واخفقت تونس في بلوغ المباراة النهائية بكأس الأمم عقب خسارتها 0-1 أمام السنغال في الدور نصف النهائي بهدف عكسي، بعد أن اصطدمت الكرة بالمدافع ديلان براون قبل أن تسكن الشباك في الوقت الاضافي.

وكان بوسع تونس إدراك التعادل بعد أن حصلت على ركلة جزاء بسبب لمس مدافع السنغال، إدريسا غانا غاي، الكرة بيده داخل منطقة الجزاء إثر ضربة رأس من زميله القائد شيخو كوياتي، قبل نهاية الوقت الإضافي، لكن الإثيوبي باملاك تيسيما تراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وبعد ضياع فرصة التأهل للمباراة النهائية، تأمل تونس في احتلال المركز الثالث بالتغلب على نيجيريا في مباراة الغد.