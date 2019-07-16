رياضة | حسن شحاتة.. المعلم بين بدايات الانتفاضة والنهايات الحزينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن شحاتة.. المعلم بين بدايات الانتفاضة والنهايات الحزينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر قريبًا من العودة إلى قيادة الفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري

ويواجه حسن شحاتة تحديًا كبيرًا بالمغامرة بتاريخه الذهبي مع الفراعنة عندما فاز بثلاث بطولات أمم إفريقيا متتالية 2006 و2008 و2008.

بدأ حسن شحاتة ممارسة الكرة مع نادي كفر الدوار أحد أندية الدرجة الثانية وانضم للزمالك بعد مباراة منتخب بحري ضد المنتخب القومي وعرض محمد حسن حلمي مدير الفريق القومي الانضمام للقلعة البيضاء في عام 1966

انضم حسن شحاتة إلى كاظمة الكويتي بعد حرب 67 وحصل على لقب أحسن لاعب في آسيا 1970 وتم تجنيده بالقوات المسلحة الكويتية وشارك مع المنتخب الكويتي في بطولة العالم العسكرية ببانكوك في تايلاند، ثم عاد إلى الزمالك في 71 وحصل على الدوري مرة وحيدة عام 78 وكأس مصر 3 مرات ويلقب بالمعلم.

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سجل المعلم مع الزمالك 77 هدفًا في الدوري ، و5 أهداف في كأس مصر، و6 أهداف في بطولات إفريقيا، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب بمصر 1976 وانضم للمنتخب عا 1969 وله 70 مباراة دولية واعتزل عام 83 ثم اتجه إلت التدريب

عمل المعلم مدربًا مع ناشئي الزمالك تحت 19 عامًا، ثم اتجه لتدريب الوصل الإماراتي في 1986 ثم المريخ المصري والشرطة العماني والاتحاد السكندري ثم صعد بالمنيا والشرقية ومنتخب السويس للدوري الممتاز في الفترة ما بين 1996 وإلى 2000.

فاز مع منتخب الشباب ببطولة إفريقيا لعام 2003 ثم قاد المقاولون العرب وفاز بكأس مصر عام 2004 على حساب اللأهلي ثم كأس السوبر على حساب الزمالك ليتم تعيينه في أكتوبر 2004 مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.

فاز مع منتخب مصر بـ3 بطولات أمم إفريقيا متتالية وتأهل لكأس القارات 2009 المقامة في جنوب أفريقيا وخسر من البرازيل 4-3 وفاز على إيطاليا بهدف وسقط بثلاثية نظيفة أمام أمريكا ثم فشل في التأهل لمونديال 2010 بعد مباراة أم درمان الفاصلة مع الجزائر

في 6 يونيو 2011 انتهت مسيرة حسن شحاتة مع تدريب منتخب مصر للفشل في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2012 بعد أن قاد الفراعنة في 96 مباراة، فاز المنتخب في 61 وتعادل في 17 وخسر في 18 وأحرز 190 هدفًا واستقبل 81 هدفًا.