الان تتابع الفيحاء ينهي عقد الكولومبي بونيا بالتراضي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 45 دقيقة - 2:35 م, 16 يوليو 2019 م التعليقات: 0 بونيا يرحل بالتراضي عن الفيحاء بونيا متابعات - الخليج 365 أنهى نادي الفيحاء، برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي، عقد حارس المرمى الكولومبي كريستيان بونيا، بالتراضي بين الطرفين.

وقدم مجلس إدارة نادي الفيحاء الشكر للحارس الكولومبي على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، ووقع معه مخالصة مالية نهائية، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وغادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء إلى هولندا، مساء الاثنين، لإقامة معسكر تحضيري هناك، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

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