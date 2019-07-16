شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحيي الذكرى الـ3 لرحيل «جنتلمان» الكرة المصرية طارق سليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أحيا النادي الأهلي، الثلاثاء، الذكرى الثالثة لرحيل الكابتن طارق سليم، الضلع الثالث في عائلة سليم «صالح وعبدالوهاب وطارق سليم»، والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم السادس عشر من يوليو عام ٢٠١٦ عن عمر يناهز ٧٩ عامًا.

وأعد الموقع الرسمي للنادي الأهلي تقريرًا عن الراحل الكابتن طارق سليم، الذي ولد في الخامس عشر من يوليو عام ١٩٣٧، ليصبح شهر يوليو شهر الميلاد والوفاة لنجم الأهلي الكبير.

وكان الراحل طارق سليم، لاعبا بارزا في صفوف النادي الأهلي ومنتخب مصر، ساهم في حصد العديد من الألقاب والبطولات، وإداريًا يشار له بالبنان بعدما شغل العديد من المناصب الإدارية؛ أبرزها منصب مدير الكرة، والمشرف العام على الكرة، وعضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي.

ونشأ الكابتن طارق سليم وسط عائلة رياضية أهلاوية، تعشق الساحرة المستديرة، فبدأ ممارسة الكرة في شارع عكاشة بالدقي حتى شاهده حسين كامل؛ كشاف الأهلي الشهير، لينضم إلى ناشئي الفريق وكان عمره آنذاك 11 عامًا، ليكتمل مثلث العائلة داخل جدران النادي الأهلي.

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وشارك طارق سليم لأول مرة مع الفريق الأول أمام فريق السويس بناءً على ترشيح خاص من نجم الأهلى الراحل مختار التتش، ليبدأ رحلة التألق في صفوف الفريق لمدة 17 عاما حتى اعتزل اللعبة عام ١٩٦٧ .

وشغل طارق سليم مركزي الظهير الأيمن والأيسر ضمن فريق الأهلي ومنتخب مصر على مدار مسيرته الكروية، تميز بالرشاقة واللياقة البدنية العالية، واشتهر بالتسديد القوى من خارج منطقة الجزاء، وساهم طارق سليم في تحقيق 13 بطولة للأهلي؛ بواقع ست بطولات دوري عام، وخمس بطولات كأس مصر، وبطولة دوري منطقة القاهرة بعدد تجاوز ١٦٥ مباراة .

ولعب طارق سليم نجم الأهلي على الصعيد الدولي مدافعا عن شعار منتخب مصر في العديد من المنافسات يأتي في مقدمتها بطولة الأمم الإفريقية ودورة روما الأوليمبية وبطولة البحر الأبيض المتوسط وكأس العالم العسكرية، وساهم طارق سليم في فوز المنتخب بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية عام ١٩٥٩.

واتجه طارق سليم للعمل الإداري عقب الاعتزال، حيث كان صاحب قرارات حاسمة، وساهم في صناعة العديد من الأجيال الكروية في النادي الأهلي أشهرها حقبة التسعينيات، عندما شارك في إعداد فريق هيمن على بطولة الدوري 7 مواسم متتالية بخلاف البطولات العربية والإفريقية، حيث ساهم مع مانويل جوزيه أسطورة التدريب في عودة الأهلي لمنصات التتويج القارية بعد غياب أربعة عشر عاما، كما ساهم طارق سليم بفعالية في بناء جيل الأهلي الذهبي 2005 باختيار عناصر الفريق الذي هيمن على كافة الألقاب والبطولات المحلية والقارية طوال 10 سنوات كونه عضو لجنة الكرة بجوار الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب .

جنتلمان الكرة المصرية، اللقب الذي اشتهر به الكابتن طارق سليم اتخذ النادي الأهلي بيتًا، وظل طوال الوقت على مدار حياته مشغولا بالحفاظ على أركان هذا البيت، رافضا المساس به أو الحديث للإعلام عن أسرار النادي بأي شكل من الأشكال، فلم يبالغ عندما قال كلمته المأثورة: «الأهلي ليس مجرد ناد رياضي بالنسبة لي.. بل هو بيتي.. ولا أحد يبوح بأسرار منزله للخارج».