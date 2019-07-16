شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للقاهرة اليوم بعد انتهاء معسكر إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء من إسبانيا، بعد انتهاء معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في مدينة اليكانتي على مدار 10 أيام: استعدادا لاستئناف مباراتيه المتبقيتين في مسابقة الدوري العام أمام المقاولون العرب والزمالك.
وخاض فريق الأهلي خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي وأوكام الإسباني.
ومن المقرر أن تنطلق رحلة العودة في الثالثة عصرا وتستغرق حوالي 4 ساعات ونصف لتصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم.
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