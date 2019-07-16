شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يسحق أستراليا «44-17» في مونديال شباب كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حقق منتخب مصر للشباب مواليد 1998، الفوز على نظيره الأسترالي ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد. ونجح المنتخب الوطني في التغلب على أستراليا بنتيجة «44- 17»، وذلك في أولى مبارياته ببطولة العالم بنسختها الـ22، التي تستضيفها إسبانيا في الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجاري.

وحصل اللاعب حازم ممدوح، نجم المنتخب الوطني، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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