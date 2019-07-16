شكرا لقرائتكم خبر عن نورويتش سيتي يعلن التعاقد مع سام بيرام لمدة 4 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي نورويتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ضم لاعب الظهير الأيمن سام بيرام من ويستهام، بعقد لمدة أربعة أعوام، ليصبح اللاعب بذلك رابع صفقات النادي خلال هذا الصيف.

والتقى بيرام بالفعل مع زملائه بفريقه الجديد في معسكره الاستعدادي للموسم، المقام في ألمانيا.

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وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما،الموسم الماضي معارا لفريق نوتنجهام فورست لكنه شارك في ست مباريات فقط خلال موسم عانى خلاله من الإصابات.

وقال بيرام في تصريحات للموقع الرسمي لنادي نورويتش سيتي «إنني سعيد، كل شيء حدث بشكل سريع وكان تحولا سريعا... إنني سعيد بالتواجد هنا الآن».

وبدأ بيرام مسيرته الاحترافية مع فريق ليدز يونايتد وخاض معه 143 مباراة خلال أربعة مواسم قبل أن ينتقل إلى ويستهام في يناير 2016.

وخاض بيرام 36 مباراة بقميص فريق ويستهام، وخضع في بداية الموسم الماضي لعملية جراحية في الركبة ليغيب عن الملاعب طوال ثمانية أشهر.