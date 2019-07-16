شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن انضمام خماسي الزمالك إلى الاتحاد وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقال الثنائي عماد فتحي ومحمد أشرف روقة إلى صفوف فريق سموحة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك على سبيل الإعارة.

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وكشف مرتضى منصور عن انضمام كل من أحمد رفعت ورزاق سيسيه وإسلام جمال، لصفوف الاتحاد السكندري.

وأكد مرتضى منصور أنه سيعقد جلسة مع مسؤولي نادى بيراميدز، الخميس المقبل، لإنهاء بعض الصفقات، في إطار سياسية تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن العلاقات مع مسؤولي نادي بيراميدز أكثر من مميزة، وستكون هناك صفقات تبادلية بين كلا الفريقين.