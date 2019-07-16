رسميا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع مهاجم شتوتجارت

أبرم بايرن ميونخ صفقة هجومية جديدة، اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة تعاقداته مع المواهب الشابة.
وأعلن النادي البافاري في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني، تعاقده مع ليون داجاكو، مهاجم شتوتجارت الألماني، ليدعم صفوف الفريق الرديف.
وأوضح البايرن في بيانه حصوله على توقيع المهاجم الألماني الشاب، ذو الأصول الكوسوفية، حتى 30 يونيو/ حزيران 2023.
وظهر داجاكو، صاحب الـ18 عامًا، مرتين فقط مع شتوتجارت في البوندسليجا خلال الموسم المنصرم، لكنه قدم مستويات مميزة مع فريق الشباب بالنادي.
ونجح داجاكو في تسجيل 17 هدفًا خلال 31 مباراة مع فريق شتوتجارت تحت 19 عامًا في الموسم المنصرم.
كما مثّل مهاجم البايرن الجديد الفئات السنية لمنتخب ألمانيا على مدار السنوات الماضية، ليعد من أبرز المواهب الشابة المتوقع بزوغها مستقبلًا.
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