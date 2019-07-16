شكرا لقرائتكم انطلاق اختبارات ناشئين الأهلى لليوم الثالث على التوالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انطلقت اختبارات الناشئين بالنادي الأهلى لليوم الثالث على التوالي، حيث أقيمت اليوم الثلاثاء اختبارات مواليد ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، بحضور عدد كبير من الناشئين المتقدمين للاختبارات وأولياء أمورهم.
وتقام الاختبارات تحت إشراف فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وهشام حنفي مساعد مدير قطاع الناشئين ، والكابتن إكرامي الشحات المشرف على حراس المرمى، ومجموعة كبيرة من مدربي قطاعي الناشئين والبراعم، بالإضافة إلى لجنة طبية دائمة تتواجد باستمرار لإسعاف المصابين وإجراء الإسعافات الأولية لهم.
وكانت الاختبارات قد بدأت يوم الأحد لمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ واستمرت أمس وتتواصل اليوم 16 يوليو الجاري، على أن تكون أيام الأربعاء والخميس والسبت 17-18-20 من نفس الشهر لمواليد 2008-2009-2010 ، وتم تخصيص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21-22-23 يوليو الجار ي موعدًا لاختبارات مواليد 2003-2004-2005 ، أما يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24-25 يوليو الجاري فتم تخصيصهما لمواليد 2002، وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات امام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق اختبارات ناشئين الأهلى لليوم الثالث على التوالى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.