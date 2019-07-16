شكرا لقرائتكم انطلاق اختبارات ناشئين الأهلى لليوم الثالث على التوالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت اختبارات الناشئين بالنادي الأهلى لليوم الثالث على التوالي، حيث أقيمت اليوم الثلاثاء اختبارات مواليد ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، بحضور عدد كبير من الناشئين المتقدمين للاختبارات وأولياء أمورهم.

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وتقام الاختبارات تحت إشراف فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وهشام حنفي مساعد مدير قطاع الناشئين ، والكابتن إكرامي الشحات المشرف على حراس المرمى، ومجموعة كبيرة من مدربي قطاعي الناشئين والبراعم، بالإضافة إلى لجنة طبية دائمة تتواجد باستمرار لإسعاف المصابين وإجراء الإسعافات الأولية لهم.

وكانت الاختبارات قد بدأت يوم الأحد لمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ واستمرت أمس وتتواصل اليوم 16 يوليو الجاري، على أن تكون أيام الأربعاء والخميس والسبت 17-18-20 من نفس الشهر لمواليد 2008-2009-2010 ، وتم تخصيص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21-22-23 يوليو الجار ي موعدًا لاختبارات مواليد 2003-2004-2005 ، أما يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24-25 يوليو الجاري فتم تخصيصهما لمواليد 2002، وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات امام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.