شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لطلائع الجيش بالإسكندرية أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس معسكراً مغلقاً بالاسكندرية فى الفترة من الاول من أغسطس المقبل وحتى الثامن من نفس الشهر استعداداً للموسم الجديد .
وأعلن الجهاز الفنى للطلائع موعد المعسكر الأول بالاسماعيلية فى الفترة من 21 يوليو الجارى وحتى 28 من نفس الشهر .
ونجح طلائع الجيش فى التعاقد مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.
واحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
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