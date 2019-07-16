شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة كريم بامبو للأهلى قبل التوقيع للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال كريم بامبو جناح الإسماعيلي المنتهي تعاقده مع ناديه يُفضل الإنتقال للأهلى بداية من الموسم الجديد، رغم تباطؤ الإدارة الحمراء فى تفعيل تعاقدها مع اللاعب الشاب والذي وقع للأهلى لمدة 5 سنوات فى وقت سابق.

وعلم الخليج 365 أن الزمالك دخل فى مفاوضات جادة مع كريم بامبو خلال الساعات الماضية للحصول على توقيعه، ليقوم اللاعب بمنح الأهلى فرصة أخيرة قبل تعديل وجهته لميت عقبة، خاصة وأن انتظار الأهلى أضاع عليه فرصة الإحتراف فى أحد أندية الدوري التركي.

وطالب مسئولو الأهلى بامبو خلال الفترة الماضية بتأجيل التوقيع لأى نادي لحين وضوح الرؤية بخصوصه، قبل أن يتغير الموقف بعد نجاح الأهلى فى تمديد استعارة رمضان صبحي لمدة موسم أخر.