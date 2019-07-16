شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يكتفي بتدريب مسائي يوميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار بإقامة تدريب واحد يومياً للفريق قبل السفر لمعسكر شرم الشيخ . واستقر الانتاج الحربى على خوض تدريباً مسائياً يومياً حتى موعد السفر لشرم الشيخ والمقرر له 20 يوليو الجارى للدخول فى معسكر مغلق هناك لمدة أسبوعين Advertisements ورحل أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، عن صفوف الإنتاج الحربى ، بينما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق. واحتل الإنتاج الحربى الموسم الجارى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا

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