شكرا لقرائتكم حمدى فتحى ينشر صورة له تجمعه بلاعبى الأهلى داخل حمام السباحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، على نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بلاعبي القلعة الحمراء رامي ربيعه، جونيور أجاي، حسين الشحات، وذلك خلال استجمامه بحمام السباحة.

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وتعود بعثة فريق الأهلى للقاهرة اليوم، الثلاثاء، قادمة من إسبانيا عقب انتهاء معسكر الفريق الخارجى الذى استمر قرابة الـ12 يوماً، خاض خلالها الفريق 3 مباريات ودية أمام فريق أوكام الإسبانى، وسوكر سمارت الإسبانى، ونيو بورت كاونتى الإنجليزى.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة غدا الأربعاء على أن يواصل بعدها الاستعداد لمواجهة لمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل فى الجولة قبل الأخيرة من الدورى الممتاز، ووضع اليخاندرو مخطط الأحمال برنامجا بدنيا مكثفا لرفع لياقة لاعبى الفريق الفنية والبدنية، قبل مباراتى المقاولون والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام بطولة الدورى.