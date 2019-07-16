شكرا لقرائتكم تأهل يارا الشرقاوى إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة السلاح فى المجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت يارا الشرقاوى لاعبة المنتخب الوطنى لسلاح الشيش فى التأهل إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة العام للسلاح المقامة فى المجر و تستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى . Advertisements وفازت يارا على لاعبة أرجنتين بنتيجة 15 / 7 فى دور الـ 64 التمهيدى ، لتتأهل إلى هذا الدور ، فيما خسرت نهى هانى من لاعبة كولومبيا فى الـ 64 التمهيدى 15 / 3 . وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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