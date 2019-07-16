شكرا لقرائتكم رحل ومشاكله لسه موجودة.. أجيرى يضع اتحاد الكرة فى مأزق مواعيد كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم رحيل خافير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، لكنه وضع اتحاد الكرة فى مأزق شديد بسبب مباريات كأس مصر، حيث كان الخواجة قد وافق على إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر شهر سبتمبر المقبل مما جعل لجنة المسابقات تقوم بوضع مواعيد المباريات المتبقية فى كأس مصر فى شهر سبتمبر المقبل الذى يشهد فترة توقف بسبب الاجندة الدولية.

وبات اتحاد الكرة فى مأزق كبير بعد رحيل أجيرى لاسيما وأن المنتخب لابد وأن يخوض وديات خلال فترات التوقف المقبلة لتحسين تصنيفه قبل قرعة مونديال 2022 لاسيما وأن منتخب مصر حاليا فى التصنيف الثانى، وربما يتراجع بعد خروجه من دور الـ16 لبطولة امم افريقيا، كما أن النظام الجديد لتصفيات المونديال يصعب من المهمة لذا بات مصير مباريات كأس مصر مجهولا.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد حددت مواعيد دور الـ8 حتى نهائى كأس مصر كالآتى:

1 سبتمبر

الفائز من لقاء الأهلى وبيراميدز مع حرس الحدود.

الزمالك ومصر المقاصة.

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5 سبتمبر

الفائز من الزمالك والمقاصة مع الاتحاد السكندري.

الفائز من الأهلى وبيراميدز وحرس الحدود ضد بتروجت.

9 سبتمبر

نهائى كأس مصر.