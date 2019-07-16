شكرا لقرائتكم لاعب سوبر مغربي على أبواب الزمالك بعد صفقة بن شرقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات إسماعيل الحداد مهاجم فريق الوداد المغربى قريبا من الانضمام لنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى لمدة 3سنوات مقبلة. Advertisements وسيتم التعاقد مع إسماعيل الحداد فى صفقة تبادلية مع المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك الذي سينتقل إلى الوداد في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى سداد الأبيض مقابل مادى. وأكد رئيس الزمالك على رحيل حميد أحداد ووجود اتجاه لدخوله فى صفقة تبادلية مع لاعب فى صفوف الوداد المغربى.

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