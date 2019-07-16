اخبار منتخب مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2019 .. عن عودة حسن شحاته لتدريب الفراعنة...

اخبار منتخب مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، قال حلمى طولان نجم منتخب مصر والزمالك السابق، إن الاستعانة بخبراء أجانب، لتنظيم لوائح الاحتراف، لتطبيقها، مؤكداً على الدولة مسئولية تنقية الجو الرياضى من المهازل والتطاولات والتلاسن.

أخبار منتخب مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، وشدد خلال تصريحاته لفضائية "Time Sports"، على ضرورة الاهتمام بقطاع الناشئين لتطوير الكرة المصرية، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء أجانب لتطوير قاعدة الناشئين.

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أخبار منتخب مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، وأشار إلى أن اختيار المدير الفنى مهم جداً، يمكن الحصول على تاريخ كل مدرب الشخصى، وأسلوب تعامله مع اللاعبين والإدارة، وشخصيته ودراساته وبطولاته، مردفاً :" احنا فى مرحلة انتقالية ومحتاجين رجل مصرى لديه خبرات كبيرة فى إدارة الكرة على المستوى الدولى والإفريقى، موضحاً أنه يرشح مصطفى مراد فهمى لأن لديه خبرات كبيرة".

أخبار منتخب مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، أكد مصدر كروى، أن حسن شحاتة المدير الفني السابق ضمن المرشحين لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة ، إلا أنه لم يتم عقد أي جلسات ببن شحاتة وأي مسئول حتي الآن . قال المصدر أن حسن شحاته ضمن المرشحين بقوة لتدريب المنتخب وكذلك إيهاب جلال وغيرهم ، لكن لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي حيث مازال المدرب الأجنبي مطروحا أيضا. تابع أن المنتخب مقبل علي خوض مباريات في تصفيات امّم افريقيا ٢٠٢١ ومونديال ٢٠٢٢ وبالتالي لابد مِن حسم جهاز المنتخب خلال الفترة المقبلة .

أخبار منتخب مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، وتابع:"نحتاج مرحلة انتقالية وشخص ومدير فنى موجود، ويا حبذا لو كان مدير فنى مصرى لديه خبرات وتاريخ كبير، مثل الكابتن حسن شحاته، كلما كبر المدرب كلما كان أكثر خبرة، مستطردًا:"حسن شحاته طالما قادر يقعد فى الملعب ساعتين وتلاتة نحافظ عليه، ونحطه فى مكان عالى، وأرشح حسن شحاته يتولى المسئولية فى هذه المرحلة".