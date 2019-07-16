شكرا لقرائتكم جلسة طارئة فى اتحاد السلة لإنهاء أزمة الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس لجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة السلة برئاسة حسين البشبيشى عقد جلسة خلال الأيام المقبلة على خلفية الأزمة الدائرة بين الاهلى و الزمالك على ضم اللاعب احمد إسماعيل ، العائد من دورى الجامعات الامريكية .

وقال البشبيشى أن اللجنة ستقود بجمع الاوراق من أطراف الازمة ، والذى يقدمه كل طرف من الاطراف ، و الذى يثبت احقيته فى اللاعب ، على أن يتم تقييم الموقف وفقا للوائحج مؤكدا على بساطة الأمر والموقف المتكرر والذى تم حلها وفقا للوائح انتقال اللاعبين بين الأندية .

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وأضاف أن اللجنة ستعقد جلسة وتدرس الاوراق و المستندات التى يتم استلامها من اطراف الازمة بطريقة رسمية ، وقتها تقوم اللجنة بدراسة الموقف بناءا على اللوائح والقوانين التى تحم انتقال اللاعبين بين الأندية ، لحفظ حقوق كل نادى فى لاعبيه .

وقضى أحمد اسماعيل لاعب ناشئين الزمالك قضى فى صفوف الفريق الأبيض 5 مواسم ثم انتقل لدورى الجامعات الامريكية ، وعاد الى مصر خلال الايام الماضية ضمن صفوف النادى الاهلى ، وهو ما فجر الأزمة بين الناديين ، فتقدم الفريق الأبيض بخطاب أحقيته فى رعاية اللاعب .

وأحل اتحاد السلة ملف الازمة إلى لجنة شئون اللاعبين للبت فى الامر وحسم موقف اللاعب سواء بالعودة الى ناديه الزمالك أو ابقاء فى النادى الجديد .