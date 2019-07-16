شكرا لقرائتكم وهاب أنان ينتظم بمران الإنتاج الحربى الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم الغانى وهاب أنان لاعب الإنتاج الحربى، ببالمران الخاص للفريق مساء اليوم، عقب وصوله إلى القاهرة بعد قليل ، ويأتى المران ضمن فترة إعداد الانتاج استعدادا للموسم الجديد.

وكان انان قد تخلف عن فترة الإعداد التى انطلقت السبت الماضى، بعدما منحه الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار راحة إضافية .

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى بإستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

Advertisements

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".