شكرا لقرائتكم ياسر ريان: المدرب الوطنى الأنسب لقيادة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق، أن المدرب الوطنى هو الأنسب لقيادة الفراعنة فى ذلك التوقيت مستشهداً بوصول منتخبى الجزائر والسنغال لنهائى كأس الامم الافريقية 2019 تحت قيادة وطنية . وقال ياسر ريان، فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" : "منتخبا الجزائر والسنغال ظهرا بمستوى متميز تحت القيادة الوطنية خلال منافسات كان 2019 وهو الامر الذى يعزز أسهم المدرب الوطنى فى قيادة منتخبات بلاده " Advertisements وضرب المنتخب الجزائرى مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره السنغال فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة حاليا فى مصر، على استاد القاهرة. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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