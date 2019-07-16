شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 .. عن معسكر إسبانيا وصفقات الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019



أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، تعود بعثة فريق الاهلي للقاهرة اليوم،الثلاثاء، قادمة من أسبانيا عقب إنتهاء معسكر الفريق الخارجي الذى إستمر قرابة الـ12 يوماً خاض خلالهم الفريق 3 مباريات ودية أمام فريق «أوكام الإسبانى» وسوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتي الإنجليزى.

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019



أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة غداً الأربعاء على أن يواصل بعدها الاستعداد لمواجهة لمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز ووضع اليخاندرو مخطط الأحمال برنامجا بدنيا مكثفا لرفع لياقة لاعبي الفريق الفنية والبدنية قبل مباراتي المقاولون والزمالك يومي 24 و28 يوليو الجاري في ختام بطولة الدوري.

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، استقر مسئولو اتحاد الكرة على إستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى و الزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجاري فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز 2018 – 2019 ، ورفض مقترح تعيين حكام مصريين للمباراة لأنها قد تكون حاسمة فى مشوار بطولة الدوري ليتم الإتفاق على حكام أجانب كبار للمباراة .





اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إرسال خطاب لدول إنجلترا و ألمانيا و إسبانيا و فرنسا لتعيين حكام أجانب من الصفوة نظراً لصعوبة اللقاء ، خاصة ان اتحاد الكرة هو من سيتحمل تكاليف استقدام الحكام بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب للأهلي و الزمالك فقط وتحمل اتحاد الكرة للتكاليف كاملة ، عكس باقي المباريات التى يتحمل أى طرف تكاليف الحكام بناء على طلبه.

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019، كما أكد مسئولو الجبلاية أن الزمالك لم يتقدم بأى طلب رسمي لتعيين حكام أجانب فى مبارياته المقبلة بالدوري أمام الجونة ثم الإسماعيلي و المقرر لهما يومي 21 و 24 يوليو الجاري ، وفى حالة التقدم بطلب رسمي سيتم الموافقة على الفور بشرط سداد مبلغ 25 ألف دولار و إخطار الجبلاية بطلب إستقدام الحكام قبل المباراة بأسبوع.

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى والمشرف على الكرة بالفريق جلسة هامة مع لاسارتي المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها حسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وكذلك الصفقات التى يتفاوض معها النادي حالياً لضمها وكذلك الأستعداد لمباراتي المقاولون والزمالك اللتين يتطلع الاهلي للفوز فيهما من أجل حسم بطولة الدوري التى يتنافس عليها الاهلي مع الزمالك.

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، فيما يتواصل خالد محمود طبيب الفريق مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق وسعد سمير مدافع الفريق للإطمئنان عليهما وعلى البرنامج التأهيلي الذى يؤديه كل لاعب للتعافي من إصابته الأخيرة حيث أجرى شريف أكرامي جراحة مؤخراً في المانيا لإزالة عظام زائدة في الركبة وأدى برنامج تأهيلي بالقاهرة قبل أن يعود إلى المانيا مؤخراً للخضوع لفحوصات هناك فيما يؤدي سعد سمير مدافع الفريق برنامج تأهيلي للاطمئنان على حالته بعدما أصيب مؤخراً بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.