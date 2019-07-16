مباراة الاتحاد وبولتون الودية اليوم الثلاثاء 2019/7/16 في معسكر الفريق – العميد يواصل...

يستضيف نادي الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، في مباراة قوية مساء اليوم، نظيره نادي بولتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، وذلك في أول تجاربة الودية في معسكر الفريق المقام في مدينة مانشستر الإنجليزية في الفترة الحالية، من أجل الاستعداد للدخول في منافسات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المقبل.

ويعمل المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي المدرب سييرا، على الوقوف على تشكيلة الفريق الأساسية والحالة البدنية والفنية لكافة اللاعبين سواء الجدد أو القدامي، من أجل الوقوف على القائمة الرسمية للفريق التي سوف تخوض المباريات المقبلة التي تنطلق في الفترة المقبلة.

ويذكر أن نادي الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، فشل في تحقيق أي لقب في الموسم الكروي الماضي، بعدما احتل مركز متأخر في الدوري السعودي، وكان ينافس العميد على الهبوط.

موعد مباراة الاتحاد وبولتون الودية اليوم

مباراة الاتحاد وبولتون، هي المواجهة الأولى لنادي الاتحاد في المعسكر الجديد الخاص به ضمن استعدادات العميد للموسم الكروي الجديد، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.