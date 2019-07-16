رئيس الزمالك يهاجم "كهربا": عليه فلوس النفقة.. والأخير يرد: مش راجع تاني ومش هعتذر لحد

أحمد أبوعقيل

فتحت رئيس الزمالك النار على لاعب الزمالك السابق محمود كهربا الذي هرب إلى تركيا من أجل التوقيع لأحد الأندية هناك، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث": " كهربا عليه فلوس لنادي الزمالك وقفت بجانبه ودفعت له نفقة طليقته، وهو لم يراعي ذلك، والأن يطالب مبلغ 20 مليون جنيه من أجل العودة مرة أخرى".

وأكمل: "إن أراد كهربا العودة إلى الفريق مرة أخرى عليه الاعتذار للجميع في مقدمتهم المدير الفني خالد جلال واللاعبين والجماهير التي تشعر بالحزن منه، وبعدها يتم التفكير في عودته مرة أخرى من عدمها".

ورفض محمود كهربا لاعب فريق الزمالك، تقديم الاعتذار إلى أمير مرضى المشرف العام على الفريق، من أجل العودة مرة أخرى للفريق.

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وقال رئيس الزمالك، أنه يمتلك صورًا تدين محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب فريقه، والذي يغيب في الفترة الحالية عن الفريق ويرغب في خوض تجربة احتراف بتركيا.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه قد يقبل عودة كهربا إلى صفوف الفريق من جديد، بشرط تقديم اعتذار ويقبله خالد جلال، المدير الفني للفريق.

وقال مصدر مقرب من اللاعب، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة تواصل مع اللاعب من أجل حل أزمته، وتعديل عقده وعودته للفريق مرة أخرى، وعليه تقديم اعتذار لأمير مرتضى من أجل تهدئة الأجواء وهو ما يرفضه اللاعب.

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لن يقبل بأن يتحدث أي لاعب في فريقه عن عروض من الأهلي أو أندية أخرى لضمه خلال الفترة المقبلة.