دي ليخت يصل تورينو الثلاثاء تمهيدا للانضمام إلى يوفنتوس

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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أشارت تقارير صحافية هولندية وإيطالية الى أن ماتيس دي ليخت، مدافع وقائد أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي سيصل مدينة تورينو الثلاثاء بعدما وافق على الانضمام الى ناديها يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية.

ولم توضح التقارير ما اذا كان نادي السيدة العجوز قد توصل الى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع نادي العاصمة الهولندية، لكنها أكدت أن قائد أياكس البالغ 19 عاما وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإيطالي.

وأشارت التقارير الى ان يوفنتوس سيدفع 75 مليون يورو (85 مليون دولار) لأياكس للحصول على خدمات المدافع الدولي الهولندي.

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وارتبط اسم دي ليخت بالعديد من الأندية الاوروبية، لاسيما برشلونة الإسباني، بعدما أدى دورا أساسيا الموسم المنصرم في فوز أياكس بلقب الدوري المحلي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام تونتهام هوتسبر الإنكليزي 2-3 إيابا على أرضه بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، بعدما كان فاز بهدف نظيف ذهابا.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفا، بينها ثلاثة أهداف على الصعيد الاوروبي في مغامرة الفريق الى المربع الذهبي الموسم الماضي، علما بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بالحاق الهزيمة به إيابا 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهابا.

وكان يوفنتوس قدم رسميا يوم امس لاعب وسطه الدولي الويلزي آرون رامسي المنتقل الى صفوفه كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق أرسنال الانكليزي، علما بأن اللاعب كان قد وافق في شباط/فبراير الماضي، على الانتقال إلى تورينو بدءا من الموسم الجديد.