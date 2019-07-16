شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن موعد المعسكر الثانى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس معسكراً مغلقاً بالإسكندرية فى الفترة من الأول من أغسطس المقبل حتى الثامن من نفس الشهر استعداداً للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفنى للطلائع قد أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 21 يوليو الجارى حتى 28 من نفس الشهر.

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.