شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن موعد المعسكر الثانى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس معسكراً مغلقاً بالإسكندرية فى الفترة من الأول من أغسطس المقبل حتى الثامن من نفس الشهر استعداداً للموسم الجديد.
وكان الجهاز الفنى للطلائع قد أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 21 يوليو الجارى حتى 28 من نفس الشهر.
وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
كانت هذه تفاصيل خبر الطلائع يعلن موعد المعسكر الثانى بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.