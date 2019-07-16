مختار مختار يكتفى بالتدريب على فترة واحدة قبل معسكر الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار الاكتفاء بإقامة تدريب واحد يومياً للفريق قبل السفر لمعسكر شرم الشيخ. ويخوض الإنتاج الحربى تدريباً مسائياً يومياً حتى موعد السفر لشرم الشيخ والمقرر له 20 يوليو الجارى للدخول فى معسكر مغلق هناك لمدة أسبوعين. ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

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