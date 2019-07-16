شكرا لقرائتكم خبر عن شئون لاعبى السلة: اللائحة تحل صراع الأهلى والزمالك فى أزمة أحمد إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة السلة برئاسة حسين البشبيشى عقد جلسة خلال الأيام المقبلة لدراسة الأزمة الدائرة بين الأهلى والزمالك على ضم اللاعب أحمد إسماعيل، العائد من دورى الجامعات الأمريكية.

أكد حسن البشبيشى أن اللجنة ستقود بجمع الأوراق من أطراف الأزمة، والذى يقدمه كل طرف من الأطراف، والذى يثبت أحقيته فى اللاعب، على أن يتم تقييم الموقف وفقا للوائح.

وأضاف البشبيشى أن الأمر ليس معقدا بالصورة التى يتناقلها الطرفين، بل إنه أمر بسيط، ومر مثله الكثير من المواقف والتى تم حلها وفقا للوائح انتقال اللاعبين بين الأندية.

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وأشار رئيس لجنة شئون اللاعبين أن اللجنة ستعقد جلسة وتدرس الأوراق والمستندات التى يتم استلامها من أطراف الأزمة بطريقة رسمية، وقتها تقوم اللجنة بدراسة الموقف بناءا على اللوائح والقوانين التى تحم انتقال اللاعبين بين الأندية ، لحفظ حقوق كل نادى فى لاعبيه.

يذكر أن أحمد إسماعيل لاعب ناشئى الزمالك قضى فى صفوف الفريق الأبيض 5 مواسم ثم انتقل لدورى الجامعات الامريكية ، وعاد الى مصر خلال الأيام الماضية ضمن صفوف النادى الأهلى، وهو ما فجر الأزمة بين الناديين، فتقدم الفريق الأبيض بخطاب أحقيته فى رعاية اللاعب.

وقرر اتحاد السلة إحالة ملف الأزمة إلى لجنة شئون اللاعبين للبت فى الأمر وحسم موقف اللاعب سواء بالعودة إلى ناديه الزمالك أو إبقاء فى النادى الجديد.