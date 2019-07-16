شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أشرف بن شرقى.. الزمالك يقترب من ضم إسماعيل الحداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو الزمالك من إتمام التعاقد مع إسماعيل الحداد مهاجم فريق الوداد المغربى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
ومن المنتظر أن يتم التعاقد مع إسماعيل الحداد فى صفقة تبادلية مع المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك الذى سينتقل إلى الوداد فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى سداد الأبيض مقابل مادى.
وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن رحيل حميد أحداد ووجود اتجاه لدخوله فى صفقة تبادلية مع لاعب فى صفوف الوداد المغربى.
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