شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يضع اتحاد الكرة فى ورطة بسبب مباريات كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع خافير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، اتحاد الكرة فى مأزق شديد بسبب مباريات كأس مصر، حيث كان الخواجة قد وافق على إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر شهر سبتمبر المقبل، ما جعل لجنة المسابقات تقوم بوضع مواعيد المباريات المتبقية فى كأس مصر فى شهر سبتمبر المقبل الذى يشهد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية.

وبات اتحاد الكرة فى مأزق كبير بعد رحيل أجيرى، لاسيما أن المنتخب لابد وأن يخوض وديات خلال فترات التوقف المقبلة لتحسين تصنيفه قبل قرعة مونديال 2022، لاسيما أن منتخب مصر حاليا فى التصنيف الثانى، وربما يتراجع بعد خروجه من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، كما أن النظام الجديد لتصفيات المونديال يصعب من المهمة لذا بات مصير مباريات كأس مصر مجهولا.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد حددت مواعيد دور الـ8 حتى نهائى كأس مصر كالآتى:

1 سبتمبر

الفائز من لقاء الأهلى وبيراميدز مع حرس الحدود

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الزمالك ومصر المقاصة

5 سبتمبر

الفائز من الزمالك والمقاصة مع الاتحاد السكندرى

الفائز من الأهلى وبيراميدز وحرس الحدود ضد بتروجت

9 سبتمبر

نهائى كأس مصر