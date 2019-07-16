يارا الشرقاوى تتأهل إلى دور الـ64 الرئيسى فى بطولة العالم للسلاح بالمجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت يارا الشرقاوى لاعبة المنتخب الوطنى لسلاح الشيش إلى دور الـ64 الرئيسى ببطولة العام للسلاح المقامة فى المجر، وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى. وتأهلت يارا إلى هذا الدور بالفوز على لاعبة أرجنتين بنتيجة 15 / 7 فى دور الـ64 التمهيدى، بينما خسرت نهى هانى من لاعبة كولومبيا فى الـ64 التمهيدى 15 / 3 . وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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