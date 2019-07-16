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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زفاف أنس أسامة لاعب سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أنس أسامة لاعب فريق سلة الزمالك بحفل زفافه، فى جو أسرى اقتصر على الأهل والأقارب وبعض الأصدقاء من وسط كرة السلة.
وحرص على حضور الحفل عدد من نجوم الفريق، وبعض أفراد الجهاز الفنى والإدارى، حيث حضر كل من أحمد حاتم، وعمر هشام، ووسام عماد، وأحمد عادل دولة لاعب الاتحاد، بالإضافة إلى طارق سعيد مدير فريق السلة بالقلعة البيضاء.
ويستعد الزمالك للموسم الجديد، بخوض تدريبات فى مقر النادى، بدون عصام عبد الحميد المدير الفنى، حيث يشارك مع المنتخب الأول فى معسكر تدريبى استعدادا لبطولة الأفرو كان.
وتوج الزمالك ببطولة الدورى السوبر بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بينهما.
حفل زفاف أنس أسامة
العروسان
العروسة ولاعب الزمالك
انس اسامة
انس اسامة وعروسه
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