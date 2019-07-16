شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الناشئين بالأهلى تواصل فعاليتها لليوم الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر اختبارات الناشئين بالنادى الأهلى لليوم الثالث على التوالى، حيث أقيمت اليوم الثلاثاء اختبارات مواليد 2006 و2007، بحضور عدد كبير من الناشئين المتقدمين للاختبارات وأولياء أمورهم.

وتقام الاختبارات تحت إشراف فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين، وهشام حنفى مساعد مدير قطاع الناشئين، والكابتن إكرامى الشحات المشرف على حراس المرمى، ومجموعة كبيرة من مدربى قطاعى الناشئين والبراعم، بالإضافة إلى لجنة طبية دائمة تتواجد باستمرار لإسعاف المصابين وإجراء الإسعافات الأولية لهم.

وكانت الاختبارات قد بدأت يوم الأحد لمواليد 2006 و2007 واستمرت أمس وتتواصل اليوم 16 يوليو الجارى، على أن تكون أيام الأربعاء والخميس والسبت 17-18-20 من نفس الشهر لمواليد 2008-2009-2010، وتم تخصيص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21-22-23 يوليو الجارى موعدًا لاختبارات مواليد 2003-2004-2005، أما يومى الأربعاء والخميس الموافقين 24-25 يوليو الجارى فتم تخصيصهما لمواليد 2002، وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر 50 جنيهاً للاستمارة الواحدة.