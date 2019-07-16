شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان لـ"تايم سبورت": نجاح الجزائر والسنغال يعزز فرص المدرب الوطنى فى قيادة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر ريان نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن المدرب الوطنى هو الأنسب لقيادة الفراعنة فى ذلك التوقيت، مستشهداً بوصول منتخبى الجزائر والسنغال لنهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت قيادة وطنية. وقال ياسر ريان فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" "المدرب الوطنى هو الأنسب لمنتخب مصر بعد رحيل أجيرى، فهو الشخص القادر على استعادة دوافع النجوم وشحذ همم المتكاسلين لبناء فريق قوى يعيد للأذهان العصر الذهبى للفراعنة". وأضاف نجم الأهلى السابق "منتخبا الجزائر والسنغال ظهرا بمستوى متميز تحت القيادة الوطنية خلال منافسات كان 2019، وهو الأمر الذى يعزز أسهم المدرب الوطنى فى قيادة منتخبات بلاده". وضرب المنتخب الجزائرى مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره السنغال فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة حاليا فى مصر، على استاد القاهرة.

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