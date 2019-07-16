شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش على دخول فريقه معسكرا مغلقا بداية من السبت المقبل الموافق 21 يوليو وحتى 28 من الشهر ذاته فى مدينة الإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد.
وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.
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