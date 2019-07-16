الطلائع يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية لمدة أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش على دخول فريقه معسكرا مغلقا بداية من السبت المقبل الموافق 21 يوليو وحتى 28 من الشهر ذاته فى مدينة الإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد. وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى. Advertisements وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39. وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

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