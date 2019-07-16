مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك والوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

اقترب مسؤولو نادي الزمالك من التعاقد مع إسماعيل الحداد مهاجم فريق الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365": "سيتم التعاقد مع الحداد في صفقة تبادلية مع المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك الذي سينتقل إلى الوداد في الفترة المقبلة مع سداد النادي الأبيض مقابل مادي".

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وأعلن رئيس الزمالك تعاقده مع أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي، في إطار خطته لدعم هجوم الفريق.

كما أعلن في وقت سابق، رحيل المغربي حميد أحداد خلال الفترة المقبلة ووجود اتجاه لمبادلته بلاعب في صفوف الوداد المغربي في فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه خلال الصيف، حيث أشار رئيس الزمالك لتعاقد ناديه مع 5 لاعبين دون الأفصاح عن أسمائهم.