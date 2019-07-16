معلول يتحدث عن وداع مصر لكأس الأمم.. واستبعاده من منتخب تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365:

أشاد التونسي علي معلول لاعب الأهلي، بمعسكر الفريق المقام في إليكانتي الإسبانية.

وقال معلول في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء: "معسكر الأهلي في إسبانيا ممتاز من فندق وملاعب تدريب والطقس قريب من مصر ومعسكر يليق بالنادي الأهلي".

وأضاف:"نركز في مواجهة المقاولون العرب وهدفنا حصد الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري".

وأوضح :" وصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز وسوف ننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".

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وتابع : "أبادل الجمهور نفس الشعور ومش اي لاعب يستطيع ارتداء فانلة الأهلي وأتمني أن نكون عند حسن ظن الجماهير".

وقال: "المنتخب المصري تعرض لضعوط كثيرة في أمم إفريقيا بسبب إقامة البطولة على أرضه وكان يستطيع تقديم أداء أفضل، وان شاء الله يعود لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة".

وأضاف:"جمهور الأهلي ساندني بشكل كبير عقب كأس العالم 2018 بعد تقديم مستوي ضعيف مع منتخب تونس، وان شاء الله نهديهم الدوري".

وأوضح: "قضيت فترة كبيرة 6 سنوات مع منتخب تونس ولعبت مع جميع المدربين، وأحترم وجهة نظر والجهاز الفني باستبعادي من أمم إفريقيا وكنت أتمني تأهل نسور قرطاج للنهائي".

ووجه معلول رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أبادل الجماهير نفس الشعور والأحاسيس وأحب جمهور الاهلي رغم قصر المدة التي قضيتها، وان شاء الله نهديهم بطولة الدوري يوم 28 يوليو، وسنكون موجودين في جميع البطولات في الموسم المقبل"