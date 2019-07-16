رغم الخروج المبكر.. الشناوي الأفضل بكأس الأمم.. إنفوجرافيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: وصل المنتخبان (الجزائر والسنغال) لنهائي كأس الأمم الأفريقية، المقرر يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة. ورغم خروج المنتخب المصري مبكرًا من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف فإن محمد الشناوي حارس الفراعنة ما زال الأكثر تصديًا. كما تواجد في القائمة الحارس التونسي معز حسن، وإيشي مانولا، حارس تنزانيا، وملفين أدريان، حارس مدغشقر، ودانيل أكيبي، حارس نيجيريا.

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