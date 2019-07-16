دي خيا يقترب من توقيع عقد ضخم مع مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب من تجديد عقده مع الشياطين الحمر.
ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيجعل من دي خيا الحارس الأعلى أجراً بين حراس العالم.
وقالت الصحيفة أن دي خيا سيوقع على عقد جديد مع الفريق الإنجليزي، براتب إسبوعي يصل إلى 375 ألف جنيه استرليني، ويمتد لمدة 5 سنوات.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد الحارس الإسباني، سيكون عقب عودة الفريق من جولته التحضيرية للموسم الجديد في أستراليا.
وقال أوله جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تجديد عقد دي خيا: "دي خيا يتفاوض ويفكر في عقده، لذلك نأمل أن نصل إلى حل قريبًا".
واختتم: "أنا إيجابي بالطبع مع دي خيا، قلت للكثير من الوقت كم أنا محظوظ، لذلك نأمل أن يبقى هنا لسنوات عديدة".
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