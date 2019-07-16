أتلتيكو مدريد أكثر أندية العالم تحقيقاً للأرباح

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الإثنين أن صفقة بيع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هي الأغلى في تاريخ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، وأن النادي المدريدي أصبح بعد هذه الصفقة أكثر أندية العالم دخلاً خلال السنوات العشر الأخيرة.

وانتقل غريزمان من أتلتيكو مدريد إلى صفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو، سيحصل منهم نادي ريال سوسيداد على 24 مليون يورو نظير حق رعاية اللاعب المذكور كونه نشأ بين صفوف قطاع الناشئين الخاص به قبل أن ينتقل للنادي المدريدي.

يذكر أن أتلتيكو مدريد طالب برشلونة بدفع 80 مليون يورو إضافية، حيث أنه يرى أن قيمة الشرط الجزائي التي كان يتضمنها عقد غريزمان والتي تقدر بـ200 مليون يورو، هي التي كانت سارية وقت وصول المفاوضات بين النجم الفرنسي والنادي الكتالوني إلى اتفاق نهائي.

وتضمن عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد شرطاً جزائياً يقدر بـ200 مليون يورو، ولكنه تقلص، طبقاً لبنود التعاقد، إلى 120 مليون يورو في أول يوليو (تموز) الجاري، وهو الوقت الذي أعلن فيه برشلونة رسمياً وجود مفاوضات بينه وبين نجم منتخب فرنسا.