ديوكوفيتش يهدد عرشي فيدرر ونادال

صرح أفضل لاعبي العالم في التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أن السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال، يحفزانه للحفاظ على مستواه الحالي في اللعب وأنه يتطلع للتفوق عليهما، رغم أنه لا يعلم إذا كان سيفعل ذلك.

وقال ديوكوفيتش في تصريحات نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة سبورتسكي زورنال الصربية الرياضية: “نكمل بعضنا البعض.. نضغط على بعضنا البعض للتقدم.. هما من بين الأسباب الرئيسية لي لكي ألعب بأعلى مستوى”.

وأضاف لاعب التنس الصربي: “فكرة أن كليهما صنعا تاريخاً في التنس تعد حافزاً لي للقيام بنفس الأمر، أو حتى صنع المزيد”.

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وأشار ديوكوفيتش، الذي توج في ويمبلدون بلقبه السادس عشر في الغراند سلام، إلى أنه اقتراب من الألقاب الـ18 التي يمتلكها نادال والـ20 التي في حوزة فيدرر، لكنه لا يعلم ما إذا كان قادراً على تخطيهما.

وقال الصربي الذي توج بلقبه الخامس في البطولة العشبية بعد مباراة ماراثونية استغرقت نحو خمس ساعات أمام فيدرر، لتعد أطول نهائي في تاريخ ويمبلدون: “سنرى.. فيدرر يلهمني حقيقة لمواصلة اللعب حتى 37 عاماً، مثله، هذه هي رغبتي.. سيعتمد الأمر كثيراً على ظروف الحياة إذا كنت سأحظى بفرصة لتحطيم الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام، وكذلك للرقم القياسي في عدد الأسابيع التي سأبقى خلالها في الصدارة”.

وأضاف صاحب الـ32 عاماً: “أنا لست لاعب تنس فقط، أنا أب وزوج أيضاً.. ينبغي عليه أن أجد التوازن في كل شيء”.