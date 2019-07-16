4 أمور يجب أن تتغير في برشلونة

يحلم نادي برشلونة بتحقيق الألقاب في الموسم المقبل وعلاج المشاكل والأزمات التي تعرض لها في حقبة المدرب إرنستو فالفيردي الذي جددت الإدارة الثقة فيه للموسم الثالث على التوالي.

ولكن أمام المدرب 4 تغييرات على الأقل يجب أن يقوم بها داخل برشلونة من أجل مداوة الجراح التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي.

1/رأس الحربة

يجب على إدارة برشلونة التعاقد مع رأس حربة مميز لمعاونة النجم لويس سواريز في ذلك المركز خاص أنه تقدم في السن وبات بحاجة إلى نجم بجانبه من أجل توزيع مجهود المباريات.

ورغم وصول غريزمان لكن النادي بحاجة للتفكير في ضم مهاجم آخر.

2/الظهير الأيسر

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خاض جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر الموسم الماضي ولم يكن هناك أي لاعب يمكنه إراحته حيث فشل خوان ميراندا لاعب الفريق الرديف في تعويضه ليتأثر مستوى “الفيراري” في الأمتار الأخيرة سواء في دوري أبطال أوروبا أو كأس ملك إسبانيا.

3/جناح مميز

كان مركز الجناح بمثابة علامة فارقة في أداء برشلونة حيث تعرض النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي للكثير من الإصابات فيما لم يظهر فيليبي كوتينيو بالمستوى المطلوب ولم يقدم مواطنه مالكوم أي جديد يتعلق بقدراته على حسم المباريات.

ويعد البرازيلي نيمار الحلم الاكبر للنادي الكتالوني هذا الصيف.

4/قلب الدفاع

إذا كان برشلونة أدرك أهمية الثنائي جيرارد بيكيه وكليمونت لينغليه فإن البلوغرانا يعاني ثغرة كبيرة بسبب رفض الفرنسي صامويل أومتيتي إجراء الجراحة وهو ما يهدد استمراره أساسيا وبالتالي يجب البحث عن لاعب آخر في الوقت الذي يصر الهولندي ماتياس دي ليخت للاستماع إلى آراء وكيله مينو رايولا في النظر إلى الأموال في المقام الأول والتفاوض مع كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وإهمال عرض البلوغرانا.