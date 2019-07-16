علي معلول يتحدث عن معاملة لاسارتي للاعبين واللعب في مونديال الأندية

أكد علي معلول، الظهير الأيسر بالفريق الأول للنادي الأهلي، أن الأهلي دائما ما يكون في الموعد ، خاصة في الظروف والأوقات الصعبة التي قد يمر بها الفريق، ولكن ذلك لا يعيق النادي عن تحقيق أهدافه، لافتا إلى أن الموسم الحالي للدوري كان موسما استثنائيا، وهناك إصرار كبير من جميع اللاعبين على مواجهة كافة التحديات وحسم المباراتين المتبقيتين للأهلي أمام المقاولون والزمالك للاحتفاظ بالدرع، مؤكدا أن تفكير الجميع منصب حاليا على المباراة الأولى أمام المقاولون لتحقيق الفوز واقتناص نقاطها الثلاث؛ لأنها حتما ستمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الزمالك.

المنافسة

وشدد معلول على أن درع الدوري هذا الموسم اكتسب أهمية مضاعفة بعد المنحنيات الكثيرة التي تجاوزها الفريق، وتوجت باعتلائه القمة وسط منافسات ضارية وصعوبات بالجملة، فضلا عن المشاركة في البطولتين العربية والإفريقية وما تبعهما من ضغط للمباريات، وجميعها أمور كانت تمثل التحدي الأكبر أمام اللاعبين لتجاوزها؛ من أجل التتويج بالدرع الذي اعتاد الأهلي على حسمه لإسعاد الجماهير.

وعن المنافسة في الناحية اليسرى لخط دفاع الأهلي قال معلول إنها منافسة شريفة مع زملائه بالفريق؛ أيمن أشرف ومحمود وحيد وحسين السيد، وهي تصب في النهاية في مصلحة الفريق، لكن

المهم هو روح الود السائدة بينهم الجميع، ومن يلعب ويشارك يجد الدعم والمساندة من زملائه وهذا هو الأهم.

كأس العالم للأندية

وفيما يتعلق بطموحاته المستقبلية مع الفريق قال معلول إنه مثل كل اللاعبين يتمنى التتويج بكل الألقاب، مؤكدا أن الهدف الأساسي للجميع بعد حسم بطولة الدوري هو الفوز بدوري الأبطال في نسختها المقبلة ، والمشاركة في كأس العالم للأندية بعدما وصل الفريق في النسختين الماضيتين إلى النهائي ولم يحالفه التوفيق، ولهذا يسعى الجميع هذه المرة للتويج بالكأس الذهبية .

دعم الجماهير

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وانتقل معلول للحديث عن الدعم غير المحدود الذي وجده من جماهير الأهلي بعد استبعاده من تشكيلة منتخب تونس في نهائيات كأس الامم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا، مؤكدا احترامه لاختيارات المدير الفني، رغم استبعاده، و شعر بسعادة كبيرة تجاه هذا الحب الذي قدمه الجمهور، وساعده على تجاوز هذه الفترة بسرعة، وجعله يشعر وكأنه مولود في الأهلي، لذلك يتمنى رد هذا الجميل للجماهير الوفية ويسعدها من خلال الفوز بكل البطولات.

منتخب تونس

وفيما يتعلق بمشاركة منتخب تونس في كأس الأمم وخروجه أمام السنغال من الدور قبل النهائي، شدد لاعب الأهلي على أنه كان يتمنى أن يكون النهائي عربيا خالصا بوصول منتخبي تونس والجزائر، مشيرا إلى أن منتخب نسور قرطاج دخل في أجواء البطولة من دور الستة عشر، وقدم مباريات كبيرة ومستويات ممتازة وكان على بعد خطوة واحدة من الوصول للنهائي وتحقيق حلم الشعب التونسي بالفوز باللقب، لكن الفريق لم يحالفه التوفيق أمام السنغال رغم الأداء القوي، وهذه هي كرة القدم.

وطالب معلول لاعبي تونس بسرعة تجاوز الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية وضرورة الحفاظ على الجيل الحالي من اللاعبين؛ حتى يكون المنتخب التونسي حاضرا في البطولة القادمة ويتوج باللقب.

رسالة للجماهير

وعن الجلسات التي جمعته مع المدير الفني للأهلي والنصائح التى يسديها له، قال معلول إن لاسارتي يجيد التعامل مع الشق النفسي للاعبين ويعمل على رفع كل الضغوط عنهم، ويتحدث في الأمور الخاصة، ويسعى لحل أية مشاكل قد تؤثر على المردود الفني للفريق ،مشيرا إلى أن هذه الجلسات تساعد المدير الفني في معرفة كل كبيرة وصغيرة عن اللاعبين، حتى وإن كانت خارج الملعب؛ ليتفرغ الجميع للتركيز في تحقيق أهداف المرحلة الحالية.

واختتم لاعب الأهلي حديثة بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي مؤكدا أنهم الشريك الأساسي في كل النجاحات التى يحققها الفريق ،ويتمنى إسعادهم من خلال الفوز بكل البطولات، وطالبهم بالاستمرار دائما خلف الفريق لتقدم الدعم والمساندة في جميع المباريات والشد من أزر الفريق ومساعدته على تحقيق أحلامهم.