أتلتيكو مدريد يرغب في ضم خاميس رودريجز

يرغب نادي أتلتيكو مدريد في تدعيم صفوف فريقه الموسم المقبل بالتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجز نجم ريال مدريد، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت صحيفة"ماركا" الإسبانية، أن الأتليتي يرغب في ضم خاميس هذا الصيف، لتدعيم صفوف الفرق، خاصة بعد رحيل أنطوان جريزمان إلى برشلونة،

في الإنتقالات الحالية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن "الروخيبلانكوس" يستعدون لشراء خاميس من المارينجي، وسينتظروا من أجل كسب توقيع الكولومبي، حتى بعد إنفاق 126 مليون يورو في صفقة البرتغالي جواو فيليكس، وسيضع الأتليتي مبلغ 42 مليون

يورو لخطف رودريجز.

وسينتظر أتلتيكو مدريد لحين موافقة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، خاصة بعد إنتهاء المفاوضات بين نابولي والملكي، بسبب رفض رئيس النادي الإيطالي تلبية طلبات بيريز وقال" لن نعطي بيريز ما يريده".

وإذا إستطاع الأتليتي بإنهاء صفقة رودريجز سيكون هو اللاعب الذي ينتقل إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من ريال مدريد، بعد الإسباني ماركوس يورينتي.