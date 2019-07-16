اتحاد الكرة يحيل 9 حكام إلى التحقيق

قرر مسئولو اتحاد الكرة إحالة 9 حكام إلى لجنة الانضباط بالجبلاية، بعدما شنوا هجومًا ضد لجنة الحكام الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ضمت قائمة الحكام، الذين تقرر إحالتهم للحكام، كلًا من: أسامة إسماعيل وجلال أحمد وعدى إبراهيم وسيد البطل وإكرامي سالم ومحمد صابر ومحمد طارق وأحمد مقبل ومحمد ربيع.

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