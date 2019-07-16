طلائع الجيش يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية

استقر البرازيلي سيرجيو فارياس، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، على دخول الفريق معسكرًا مغلقًا بمدينة الإسماعيلية لمدة أسبوع استعدادًا للموسم الجديد. مغلقًا بمدينة الإسماعيلية لمدة أسبوع استعدادًا للموسم الجديد. يذكر أن نادي طلائع الجيش تعاقد مع البرازيلي سيرجيو فارياس ليقود الفريق في الموسم الجديد خلفًا للبلجيكي لوك ايميل.

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